Республиканский форум трудящейся молодежи прошел в Минске

Овальный зал Дома правительства наполнился энергией будущего. На пленарном заседании республиканского форума трудящейся молодежи спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко подчеркнул: в Беларуси делается все, чтобы каждый молодой человек мог получить достойную профессию. Это главный фундамент его экономической защищенности и уверенности в завтрашнем дне.

На повестке в работе депутатов - дальнейшее совершенствование молодежной политики и укрепление законодательной базы.

Участники форума посетили промышленные флагманы страны. Молодые специалисты ознакомились с передовыми технологиями и организацией труда на предприятиях.

Особый акцент сделан на молодежь как перспективный кадровый потенциал. Гарантируется предоставление первого рабочего места, предусмотрены различные стимулы в области содействия занятости, установлены льготы для талантливой и одаренной молодежи.