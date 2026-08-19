Республиканский конкурс молодых журналистов "Пресс-код" стартовал в Беларуси

В Беларуси стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе "Пресс-код". Это пятый, юбилейный, сезон.

В этот раз организаторы внесли ряд изменений. Теперь участников разделят на три возрастные категории: юные авторы от 14 до 18 лет, студенты и молодые специалисты непрофильных сфер от 18 до 31 года, а также студенты медиаспециальностей и начинающие сотрудники госСМИ от 17 до 25 лет.

Для каждой категории определены свои номинации и разделены по типам СМИ - печатные и электронные. Жюри оценит самый широкий спектр форматов: от газетных статей и радиосюжетов до лонгридов и коротких видеороликов. Это отличная возможность проявить себя не только начинающим корреспондентам, но и блогерам.

Прием заявок на "Пресс-код" продлится до 16 октября. Затем пройдут отборочные этапы. Имена 14 победителей традиционно объявят на ежегодном Форуме молодых журналистов. С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства информации.