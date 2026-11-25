В Белтелерадиокомпании проходит республиканский этап пятого конкурса молодых журналистов "Пресс-код". За два дня участники представят жюри более 80 проектов: от авторских материалов и интервью до фоторепортажей и работ для цифровых платформ. Всего будет 14 победителей в трех категориях.

Впервые конкурсанты соревнуются в трех категориях: "Старт", "Свой взгляд" и "Медиа-лига". Это школьники, молодые авторы без профильного образования и опыта работы в СМИ, а также студенты-журналисты и молодые специалисты.