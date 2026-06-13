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Республиканский велопробег завершился в Хатыни
Велопробег, посвященный Победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских святых, завершился в мемориальном комплексе "Хатынь".
Более 5 тыс. участников (а это профессиональные спортсмены, любители велотренировок, а также руководители организаций) на протяжении шести дней посещали исторические места Беларуси.
В заключительный день представители всех регионов Беларуси преодолели более 20 км от Логойска до сакрального для каждого белоруса места - Хатыни. Здесь отдали дань памяти жертвам фашизма.
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук отметил: самое главное в этом мероприятии - это предупреждение будущим поколениям. Нужно всегда помнить, насколько страшна война и какое горе она приносит людям, чтобы впредь никогда не допустить подобных трагедий. "И особенно это важно сегодня, когда то здесь, то там в разных регионах планеты возникают очаги конфликтов, очаги войн", - сказал он.
Велопробег уже стал хорошей традицией взаимодействия Министерства спорта с Белорусской православной церковью и проходит третий год подряд.