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Республиканский автопоезд памяти остановился в Минске
Автопоезд памяти "Беларусь. Молодежь. Традиции" сегодня принимает Минск. Патриотический марафон объединил многочисленные города нашей страны. А в качестве пассажиров - 30 молодых семей из разных регионов. Они приняли участие в акции и проложили маршрут по памятным местам и достопримечательностям Беларуси. За неделю автопоезд проехал тысячи километров. Финальная точка - столица. Здесь молодые семьи возложили цветы к стеле "Минск - город-герой" в память героев-освободителей, а после отправились на обзорную экскурсию в исторический центр.
Участники патриотического марафона, среди которых не только белорусы, но также и семья из Украины, по-новому открыли для себя историко-культурное наследие нашей страны. В программе гостей столицы на сегодня - посещение экспозиций художественного и Национального исторического музеев.
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