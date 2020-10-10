Белорусы за мир и дальнейшее процветание своей страны. Неравнодушные граждане присоединяются сегодня к масштабному автопробегу - он стартовал сегодня утром в Минске. Около сотни машин в колонне из столицы отправились в Гомель. Через Марьину Горку, Осиповичи. В Светлогорске группа посетила мемориальный комплекс "Ола" - здесь прошло возложение цветов. Автомобилисты не так давно проехали Жлобин и в настоящий момент добрались до Буда-Кошелево. По ходу дистанции к колонне присоединяются новые машины, среди участников и звезды белорусской эстрады.

В Светлогорском районе участники автопробега посетили мемориальный комплекс на месте сожженной деревни Ола, возложили живые цветы и отдали дань памяти героям, которые отвоевали мир и независимость нашей страны.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/4bd/4bd8b93856351292e33c6ff501d3ffdb.jpg

"Мы из Гомеля. Мы всегда участвуем в автопробегах во всех. Это уже 4-й наш автопробег. Собачка всегда с нами участвует. Страну какой хотим видеть? Мирной, спокойной и чтобы все было стабильно. Чтобы я смотрел вперед и знал, что будет впереди".

"Многодетная семья из поселка Сосновый Бор, рабочий поселок. Приехали также высказать свою позицию. Что мы за наше правовое любимое государство, поддерживаем очень сильно нашего президента всей семьей и поэтому решили тоже приехать и так вот выразить свою позицию".

"А мы за единую Беларусь. И нельзя ее делить. У нас народ единый, поэтому мы за то, чтобы все жили мирно, спокойно и под мирным небом".

"Мы хотим разделить свою любовь к стране, поддержать нашего президента, поэтому мы здесь, в этом памятном месте, где воевали наши предки, где были страшные моменты, поэтому мы сегодня здесь".

"Мы не можем в такие дни оставаться дома. Мы приехали поддержать своих, поддержать страну, поддержать единство и суверенитет".







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/d91/d91b04ea24c71d8410b4fcf19a1873c0.jpg