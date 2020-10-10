3.69 BYN
Республиканский автопробег "За единую Беларусь!" | 10.10.2020
Белорусы за мир и дальнейшее процветание своей страны. Неравнодушные граждане присоединяются сегодня к масштабному автопробегу - он стартовал сегодня утром в Минске. Около сотни машин в колонне из столицы отправились в Гомель. Через Марьину Горку, Осиповичи. В Светлогорске группа посетила мемориальный комплекс "Ола" - здесь прошло возложение цветов. Автомобилисты не так давно проехали Жлобин и в настоящий момент добрались до Буда-Кошелево. По ходу дистанции к колонне присоединяются новые машины, среди участников и звезды белорусской эстрады.
В Светлогорском районе участники автопробега посетили мемориальный комплекс на месте сожженной деревни Ола, возложили живые цветы и отдали дань памяти героям, которые отвоевали мир и независимость нашей страны.
"Мы из Гомеля. Мы всегда участвуем в автопробегах во всех. Это уже 4-й наш автопробег. Собачка всегда с нами участвует. Страну какой хотим видеть? Мирной, спокойной и чтобы все было стабильно. Чтобы я смотрел вперед и знал, что будет впереди".
"Многодетная семья из поселка Сосновый Бор, рабочий поселок. Приехали также высказать свою позицию. Что мы за наше правовое любимое государство, поддерживаем очень сильно нашего президента всей семьей и поэтому решили тоже приехать и так вот выразить свою позицию".
"А мы за единую Беларусь. И нельзя ее делить. У нас народ единый, поэтому мы за то, чтобы все жили мирно, спокойно и под мирным небом".
"Мы хотим разделить свою любовь к стране, поддержать нашего президента, поэтому мы здесь, в этом памятном месте, где воевали наши предки, где были страшные моменты, поэтому мы сегодня здесь".
"Мы не можем в такие дни оставаться дома. Мы приехали поддержать своих, поддержать страну, поддержать единство и суверенитет".
Уже через несколько часов автопробег финиширует на площади Ленина в Гомеле. Его участники присоединятся к молодежному форуму "Беларусь - это мы", который сегодня объединит сотни молодых людей из всех уголков юго-восточного региона. На форуме развернется огромная выставочная площадка с перспективными и значимыми проектами. Свое видение развития страны молодежь также обозначит в открытом диалоге. А завершит форумный день большой концерт в манеже "Динамо".