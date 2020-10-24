Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"

Дороги разные - цель одна: построить независимую и сильную страну.

Четвертый автопробег "За единую Беларусь!" достиг финальной точки маршрута в Могилевском районе. В областном центре автоколонну встретили в новом парке на живописном берегу Днепра и угостили солдатской кашей. Затем был развернут большой флаг страны - 9 метров в ширину и 30 в длину. На площади Славы к Вечному огню легли цветы. Далее участников автопробега ждет экскурсионная программа в Могилеве, а затем посещение мемориального комплекса "Буйничское поле". Участие в пробеге приняли около сотни автомобилистов. Зарядиться хорошим настроением не помешала даже плохая погода.

"Посмотрите, сколько здесь единомышленников участвует, сколько людей приехало. Какие лица, какие радостные, несмотря на то, что идет дождь".

"В шикарной такой компании, с такими людьми, настроения плохого вообще быть не может".

"Мы знаем уже практически всех, потому что мы - постоянные участники автопробегов. Со всеми общаемся, со многими подружились, поэтому здесь в принципе не может быть плохого настроения. Здесь все радуются, когда встречаются друг с другом".



"С самого начала, как только автопробеги начались, катаемся по Минску. Потом уже началось - Брест, потом Гомель. За единство, чтобы не было у нас этих беспорядков, чтобы мы мирно и спокойно жили".