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Республиканский автопробег "За единую Беларусь" направляется в Столбцы
Сегодня патриоты Беларуси вновь собрались на парковке Лебяжьего. Они отправляются в автопробег на родину Якуба Коласа в Столбцы. В Акинчицком лесничестве участники высадят деревья. Также в программе запланирована экскурсия в уникальном месте - это Парк-музей интерактивной истории Сула. Присоединяйтесь, будет интересно!
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