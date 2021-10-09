Республиканский автопробег "За единую Беларусь" направляется в Столбцы

Сегодня патриоты Беларуси вновь собрались на парковке Лебяжьего. Они отправляются в автопробег на родину Якуба Коласа в Столбцы. В Акинчицком лесничестве участники высадят деревья. Также в программе запланирована экскурсия в уникальном месте - это Парк-музей интерактивной истории Сула. Присоединяйтесь, будет интересно!