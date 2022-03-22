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Республиканский автопробег "За единую Беларусь" стартовал от площади Победы в Витебске
В Витебске автопробег стартовал от площади Победы. К Вечному огню патриоты возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества. Затем автомобили взяли курс на Минскую область.
В Лепеле к колонне присоединились машины из Орши, Полоцка и Новополоцка. Среди участников - молодежь, представители "Белой Руси", "Патриотов Беларуси", Белорусского союза женщин.
"Очень важно, чтобы люди знали, помнили нашу историю, чтобы никто не смел переписать ее, ведь мы живем для наших детей. И наши дети должны знать правдивость и тот ужас войны, который был, и чтобы этого никогда больше не повторилось".
"Это наша история. Да, она была трагическая, если касаемо истории Хатыни и всех тех мест, которые мы сегодня посещаем. Естественно, мы должны отдать дань воинам, павшим в защите нашей Родины. Без истории, если мы ее не будем помнить, у нас не будет будущего".
"Это, наверное, должно быть заложено в генетический код белорусов. Потому что, пережив такую войну, выстояв, возродившись из пепла, Беларусь смогла стать процветающей страной".
Шуневка - сестра Хатыни
В Докшицком районе участники автопробега посетят мемориальный комплекс на месте Шуневки. Эта деревня, которой нет на карте Беларуси, - сестра Хатыни. 22 мая 1943 года - день страшной расправы карателей над мирными жителями. Там пройдет митинг. Затем участники автопробега отправятся в Минскую область.
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