Республиканский автопробег "За единую Беларусь" стартовал от площади Победы в Витебске

В Витебске автопробег стартовал от площади Победы. К Вечному огню патриоты возложили цветы и минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества. Затем автомобили взяли курс на Минскую область.



В Лепеле к колонне присоединились машины из Орши, Полоцка и Новополоцка. Среди участников - молодежь, представители "Белой Руси", "Патриотов Беларуси", Белорусского союза женщин.



"Очень важно, чтобы люди знали, помнили нашу историю, чтобы никто не смел переписать ее, ведь мы живем для наших детей. И наши дети должны знать правдивость и тот ужас войны, который был, и чтобы этого никогда больше не повторилось".



"Это наша история. Да, она была трагическая, если касаемо истории Хатыни и всех тех мест, которые мы сегодня посещаем. Естественно, мы должны отдать дань воинам, павшим в защите нашей Родины. Без истории, если мы ее не будем помнить, у нас не будет будущего".



"Это, наверное, должно быть заложено в генетический код белорусов. Потому что, пережив такую войну, выстояв, возродившись из пепла, Беларусь смогла стать процветающей страной".



