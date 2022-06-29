Республиканский бал посвятили белорусской истории и культуре

На старте нового этапа в жизни. Лучших выпускников белорусских вузов накануне пригласили на праздник в Минск. Республиканский бал организаторы решили посвятить белорусской истории и культуре. Неповторимая атмосфера, красота и романтика. Студенты по традиции торжественно прощаются с альма-матер. Впереди у них важный период - из молодого специалиста превратиться в профессионала своего дела.



На празднике рядом с выпускниками, как и всегда, Президент страны. В первую очередь Александр Лукашенко поздравил молодежь. Эти юноши и девушки достойно прошли важный для любого человека путь: осознали свое предназначение, реализовали мечты о профессиональном будущем!



Несмотря на праздничный антураж, Александр Лукашенко говорил с молодежью на важные темы. От профессионализма вчерашних студентов, а отныне специалистов, будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям и исторической памяти станут не просто залогом сохранения нации, но и усиления роли Беларуси в глобальном диалоге. Этот вечер был наполнен приятными моментами. Лучшие из лучших - преподаватели и выпускники - получили из рук главы государства благодарности!