Республиканский бал выпускников объединил почти 300 парней и девушек

Лучшие из лучших сегодня приглашены на Президентский бал. Почти три сотни парней и девушек, кто за годы учебы проявил себя, показал выдающиеся результаты.Событие, которое бывает раз в жизни, а потому эмоции у его участников зашкаливали, волнение у многих было запредельным, да и подготовка заняла далеко не один день. Обязательное традиционное напутствие от Главы государства поколению будущего. Ведь это именно им после того, как отзвучат праздничные фанфары и стихнут звуки волнующего танца, предстоит принимать эстафету и кирпичик за кирпичиком продолжать строить суверенную Беларусь - успешную и миролюбивую. Этим вечером звучало немало слов благодарности и в адрес тех, кто воспитал это поколение - педагогов и родителей.



О тех, кто своим упорством и трудом заслужил этот день и закружил в праздничном вальсе, Вероника Бута.





Выпускной бал - 2020. Поколение будущего

Воодушевленные и, конечно же, немного взволнованные… Неудивительно. Ведь они - поколение будущего! А это очень ответственно. Этот день они ждали несколько лет (кто-то 4 года, кто-то и вовсе 6). Хотя вернее сказать, не просто ждали, а во многом ради него не спали ночами, зубрили часами, конспектировали томами. Все трудности студенчества у них уже позади.

Президентский бал бывает раз в жизни

Последние трудности для многих закончились лишь накануне. Девочки поймут. Выбор наряда - дело, по сложности сравнимое со сдачей сессии. Справились все без исключения на отлично. Образ продуман от и до: прическа, платье, туфли. Еще бы, девушку пригласили на самый настоящий бал.

Альбина Цыбрук приехала в Минск из небольшого поселка Лидского района 4 года назад. Решила посвятить себя логистике. И уже год как работает в международной транспортной компании. Девушка не сомневается: ее вклад в экономику страны будет весомый, она и ее однокурсники приложат все усилия.

Альбина Цыбрук, выпускница Белорусского государственного экономического университета:

"Многие хотят открыть какой-то свой бизнес, развиваться в этом направлении, чтобы быть полезными как себе, так и стране. Развиваться, ходить на различные курсы, учить языки - для этогосейчас, особенно в Минске, очень много возможностей. Главное - желание".

Багаж знаний у ребят в свои 20 уже впечатляет. А столько еще впереди! Но уже с высоты своего опыта они знают, что пожелать будущим студентам, чтобы и те спустя пару лет оказались тоже в числе первых. А вот сегодня они могут себе позволить практически все (в рамках закона, конечно).

Они - герои вечера! Торжественности момента могут позавидовать голливудские звезды. Девушек и юношей сегодня разрывают на интервью все телеканалы страны. Самые яркие фрагменты праздника ребята увидят ближе к полуночи. Специально для них снимают выпускной фильм.

Напутственные слова от Президента

По доброй традиции поколение будущего лично поздравляет первое лицо страны. Искренние слова - каждому: педагогам - благодарность за труд, результатом которого можно сегодня гордиться, ребятам - напутствие во взрослую жизнь. У них все впереди. Важно выбрать верный путь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Вы сделали главное - поняли свое предназначение. Это говорит о вашей гражданской зрелости и осознанной готовности стать настоящим гражданином Республики Беларусь. И уже завтра вы начнете воплощать в жизнь свои мечты и реализовывать амбициозные планы. Обязательно амбициозные планы! Думаю, что в большинстве эти мечты и планы именно такие - глобальные и в хорошем смысле дерзкие, такие, которыми должно отличаться каждое новое поколение сильной и независимой страны. Я убежден, у вас все получится. Обязательно получится, если вы будете этого хотеть и будете стремиться к этому".

Конечно, впереди у них и победы, и поражения. Главное - не терять веру в себя. И не пасовать перед трудностями. Об этом как никто иной знают медики. Выпускники медвузов уже успели проявить себя настоящими профессионалами в борьбе с COVID. Президент не сомневается: каждый из этих ребят станет поводом для гордости!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это не абстрактное понятие, это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут, или, еще хуже, укажут с Востока или с Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы. Кстати, сегодняшняя наша встреча - это добрая традиция, которая повторяется из года в год.



И еще, то, о чем я говорю ежегодно, встречаясь с вашими коллегами: делайте все в свое время. Если вы сегодня чего-то не сделали, завтра вы это сделать, возможно, не сможете. И на злобу дня: я вас очень прошу, покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит, или кто ослеп, что у нас есть настоящая молодежь - красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее".





Достойны признания и поощрения

И исключительно в их честь играет Президентский оркестр. Серьезная заявка на успех. Хотя к успеху им не привыкать. Золотые медали в школе, красные дипломы в вузах, первые места на соревнованиях и конференциях. Сегодняшняя - еще более трепетная награда… Благодарность Президента поистине лучшим из лучших и тем, кто их такими сделал.