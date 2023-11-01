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Республиканский бюджет, фонд соцзащиты и налогообложение - в повестке заседания Палаты представителей 11 вопросов
Доходы и расходы будущего года. Сегодня белорусские депутаты голосуют за документы, которые определят экономическую стратегию - 2024. Какими будут республиканский бюджет, Фонд соцзащиты, а еще налогообложение - в Палате представителей рассматривают в первом чтении. В Овальном зале находитсяи съемочная группа АТН. Все подробности у Алины Лаппо.
Бюджет Фонда социальной защиты в следующем году будет профицитным. Основной источник поступлений - взносы на государственное социальное страхование.
В целом бюджет фонда увеличен на 14 %. Почти 80 % его расходов запланировано на выплаты пенсий всех видов. К примеру, средняя по возрасту увеличится на 15 %. Главный финансовый кошелек (здесь без неожиданностей)сохранит свою социальную направленность, в приоритете финансирование образования, здравоохранения поддержка многодетных. Бюджет сверстан с учетом показателей социально-экономического развития в 2024 году, где рост ВВП почти на 4 %, почти на таком же уровне инвестиций, плюс 3,5 % к реальным доходам населения и 7,5 - к экспорту.
О новациях Налогового кодекса Беларуси
Основная ставка на импортозамещающие проекты, которые уже стартовали в этом году. Вообще сегодняшняя повестка куда шире пакета финансовых документов. Вдобавок, рассматривают новации в Налоговый кодекс.
В целом налоговая база претерпит изменения, появится единый имущественный сбор, где и за недвижимость, и транспорт и земельный. А вот повышение некоторых ставок коснется не многих. Среди них около 2 тыс. владельцев машин премиум-класса. Подоходный будет больше с суммы превышающий годовой заработок в 200 тыс. рублей.
Всего на повестку парламентариев вынесено 11 вопросов, в том числе ратификация ряда международных документов.
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