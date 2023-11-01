Республиканский бюджет, фонд соцзащиты и налогообложение - в повестке заседания Палаты представителей 11 вопросов

Доходы и расходы будущего года. Сегодня белорусские депутаты голосуют за документы, которые определят экономическую стратегию - 2024. Какими будут республиканский бюджет, Фонд соцзащиты, а еще налогообложение - в Палате представителей рассматривают в первом чтении. В Овальном зале находитсяи съемочная группа АТН. Все подробности у Алины Лаппо.

Бюджет Фонда социальной защиты в следующем году будет профицитным. Основной источник поступлений - взносы на государственное социальное страхование.

В целом бюджет фонда увеличен на 14 %. Почти 80 % его расходов запланировано на выплаты пенсий всех видов. К примеру, средняя по возрасту увеличится на 15 %. Главный финансовый кошелек (здесь без неожиданностей)сохранит свою социальную направленность, в приоритете финансирование образования, здравоохранения поддержка многодетных. Бюджет сверстан с учетом показателей социально-экономического развития в 2024 году, где рост ВВП почти на 4 %, почти на таком же уровне инвестиций, плюс 3,5 % к реальным доходам населения и 7,5 - к экспорту.

О новациях Налогового кодекса Беларуси

