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Республиканский форум работающей молодежи прошел в Минске

От мер по поддержке молодых специалистов и семей до общественно-политической активности. В белорусской столице прошел форум работающей молодежи "Время твоих возможностей". Центральным мероприятием стал открытый диалог, в котором приняли участие более 50 представителей Республиканского совета из всех регионов страны. Это и медики, и пекари, и учителя. Говорили о закрепляемости на местах, условиях труда, заработной плате, проблемах и перспективах кадрового резерва.

Форум БРСМ подвел итоги цикла областных проектов для работающей молодежи. Всю прошедшую неделю лидеры знакомились с работой предприятий своих регионов, разрабатывали проекты для презентации на республиканском уровне.

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