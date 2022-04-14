Республиканский форум работающей молодежи прошел в Минске

От мер по поддержке молодых специалистов и семей до общественно-политической активности. В белорусской столице прошел форум работающей молодежи "Время твоих возможностей". Центральным мероприятием стал открытый диалог, в котором приняли участие более 50 представителей Республиканского совета из всех регионов страны. Это и медики, и пекари, и учителя. Говорили о закрепляемости на местах, условиях труда, заработной плате, проблемах и перспективах кадрового резерва.