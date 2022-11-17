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Республиканский форум сельских женщин в Минске - знакомимся с делегатами от Гомельской и Витебской областей
В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в Минске состоится Республиканский форум сельских женщин. Участие примут представительницы всех регионов страны. Среди них ветеринарные врачи и зоотехники, агрономы и операторы машинного доения. Женщин разных профессий объединяет одно - любовь к земле и труду. И от каждой из них зависит наша продовольственная безопасность. Ольга Масловская предлагает ближе познакомиться с делегатами от Гомельской и Витебской областей.
С техникой на "ты". И неважно, пресс-подборщик это или трактор, Елена Волкова починит агрегат с закрытыми глазами. Единственная в Гомельской области женщина-механизатор на земле трудится с детства. А работы у агрария всегда хватает, независимо от сезона.
К технике тянуло всегда. Права на управление трактором и машиной получила почти 40 лет назад. Родом из Ленинградской области, там же трудилась водителем в колхозе. В 1993 году вместе с семьей переехала в Беларусь. С тех пор живет в Судково.
Елена Волкова, механизатор КСУП "Судково":
Я дома. Здесь я прекрасно себя чувствую. Во-первых, природа, дети мои перестали здесь болеть, климат. Да меня вообще все устраивает, и люди, и руководство наше прекрасное, они меня никогда не забывали и не обижали. Ни разу не пожалела, что мы сюда приехали, никогда.
Сказать Елене, мол, не женским делом занимаешься, язык не поворачивается. Коллеги уверены: техника - ее призвание. Сергей Мастобай, главный агроном КСУП "Судково" рассказывает, что Елена фору может дать любому молодому, работы не боится.
В искусственных тропиках под Витебском трудятся 160 овощеводов
Полсотни тружениц АПК представят на Республиканском форуме северный регион. Сразу четыре овощевода делегировал тепличный комбинат "Рудаково". В искусственных тропиках трудится исключительно женский коллектив. Из года в год заботливыми руками здесь выращивают достойный урожай овощей. "Рудаково" неизменно в тройке лидеров среди тепличных хозяйств страны.
Капельный полив, климат-контроль и хорошее настроение овощеводов. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай, - говорят специалисты тепличного хозяйства "Рудаково". Овощи и зелень здесь выращивают на площади в 18 гектаров. Почти восемь заняты томатами.
Вера Атрашкевич в теплицах трудится уже 17 лет. Рабочий день часто начинается еще до восхода. Но это на улице темно, а под стеклянными крышами уже вовсю светит искусственное солнце. Вералюбит свою работу, приходит и разговаривает с растениями. Радуется, глядя, как они растут.
Работницы завершают последний в этом году сбор овощей. Следующий - только после нового года. К слову, первый урожай тепличных культур рудаковцы получили 45 лет назад. В передовом хозяйстве даже бывала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. За годы технологии изменились. Новые подходы на форуме хочет обсудить овощевод Елена Малах. "Может быть, у них урожаи выше, хочется узнать, набраться опыта", - подчеркивает Елена.
А еще тружениц волнуют вопросы развития социальной сферы на селе: детские сады, школы, спортивные секции и кружки - это для детей. А сами с удовольствием сходили бы на концерт. Достойный досуг в малых населенных пунктах - тоже тема для обсуждения.
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