Республиканский форум сельских женщин в Минске - знакомимся с делегатами от Гомельской и Витебской областей

Я дома. Здесь я прекрасно себя чувствую. Во-первых, природа, дети мои перестали здесь болеть, климат. Да меня вообще все устраивает, и люди, и руководство наше прекрасное, они меня никогда не забывали и не обижали. Ни разу не пожалела, что мы сюда приехали, никогда.

В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающего комплекса в Минске состоится Республиканский форум сельских женщин. Участие примут представительницы всех регионов страны. Среди них ветеринарные врачи и зоотехники, агрономы и операторы машинного доения. Женщин разных профессий объединяет одно - любовь к земле и труду. И от каждой из них зависит наша продовольственная безопасность.предлагает ближе познакомиться с делегатами от Гомельской и Витебской областей.С техникой на "ты". И неважно, пресс-подборщик это или трактор, Елена Волкова починит агрегат с закрытыми глазами. Единственная в Гомельской области женщина-механизатор на земле трудится с детства. А работы у агрария всегда хватает, независимо от сезона.К технике тянуло всегда. Права на управление трактором и машиной получила почти 40 лет назад. Родом из Ленинградской области, там же трудилась водителем в колхозе. В 1993 году вместе с семьей переехала в Беларусь. С тех пор живет в Судково.Сказать Елене, мол, не женским делом занимаешься, язык не поворачивается. Коллеги уверены: техника - ее призвание. Сергей Мастобай, главный агроном КСУП "Судково" рассказывает, что Елена фору может дать любому молодому, работы не боится.