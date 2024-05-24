Республиканский интеллектуальный турнир Brain Battle прошел в НОК

Сформировать главные принципы олимпизма, рассказать и обсудить вклад белорусов в олимпийское движение, повысить интерес к занятиям спортом и физической культурой призван Республиканский интеллектуальный турнир BrainBattle, финал которого сегодня прошел в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Приняли участие в нем 7 лучших коллективов со всей страны. В BrainBattle участвовали команды, представляющие средние специальные учреждения образования (кроме учащихся, в состав команд вошли и звезды белорусского спорта: Алла Цупер, Анна Гуськова, Александр Романьков, Сергей Макаренко, Анна Сола и другие).