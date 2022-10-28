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Республиканский конкурс "АрхНовация" проходит в Минске

В художественный трип по Беларуси с "АрхНовацией". Одноименный республиканский конкурс в 11-й раз проходит в Минске. Прогуляться по улицам древнего Волковыска или отправиться в путешествие с витебского вокзала, взять абонемент в библиотеку стиля хай-тек или увидеть олимпийский квартал будущего. Артсоревнование объединило в выставку три сотни творческих работ. Это как макеты существующих архитектурных ансамблей, так и объекты-фантазии. Строили, реконструировали, рисовали, фотографировали и снимали видео сами дети. Кстати, финалистам от 4 до 20 лет. Свои идеи воплощали в том числе при помощи вторичных материалов, гербария, ткани, дерева и стекла. Здесь и портреты в стиле кубизма, и триптих белорусских храмов, и картины из бумагопластики.

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи выставка будет работать исключительно по 19 ноября. Поскольку событие конкурсное, в конце месяца подведут итоги и определят победителей в разных номинациях.

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