Республиканский конкурс "АрхНовация" проходит в Минске

В художественный трип по Беларуси с "АрхНовацией". Одноименный республиканский конкурс в 11-й раз проходит в Минске. Прогуляться по улицам древнего Волковыска или отправиться в путешествие с витебского вокзала, взять абонемент в библиотеку стиля хай-тек или увидеть олимпийский квартал будущего. Артсоревнование объединило в выставку три сотни творческих работ. Это как макеты существующих архитектурных ансамблей, так и объекты-фантазии. Строили, реконструировали, рисовали, фотографировали и снимали видео сами дети. Кстати, финалистам от 4 до 20 лет. Свои идеи воплощали в том числе при помощи вторичных материалов, гербария, ткани, дерева и стекла. Здесь и портреты в стиле кубизма, и триптих белорусских храмов, и картины из бумагопластики.