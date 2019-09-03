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Республиканский конкурс по профессиональному мастерству пройдет в столице
Турнир среди представителей рабочих специальностей в мае объединит лучших в разных компетенциях - от производства мебели до ресторанного сервиса. Впервые там представят и профессии будущего это направления, связанные с информационными технологиями. Проведение турниров по стандартам WorldSkills способствует развитию профессионального образования. По итогам чемпионатов открываются новые специальности, обновляются ресурсные центры, а также меняются учебные планы в соответствии с мировыми стандартами. Отбор на республиканский турнир начнется в ближайшее время. Для этого в учебных заведениях и на предприятиях проведут внутренние соревнования. Напомним, в августе наша команда принимала участие в мировом чемпионате WorldSkills. В Казани сборная Беларуси получила четыре награды.
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