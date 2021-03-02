Каким будет авторское видение эскиза наградной статуэтки лауреатов конкурса "Миротворец года"? Республиканский конкурс "Символ мира - Беларусь" в поиске креативного художественного решения. Премией в свой юбилейный год Белорусский фонд мира решил поощрить тех, кто занят социально значимыми проектами. Разработчиками статуэтки предлагают стать как профессионалам, так и любителям. К слову, авторы не останутся без поощрения, триумфатор творческого конкурса будет удостоен денежного приза. Эскизы на электронный адрес info@fondmira.by ждут до 1 июня.