Республиканский медицинский трудовой проект "Медикус" стартовал

Впервые в истории студотрядовского движения стартовал Республиканский медицинский трудовой проект "Медикус". В нем участвуют студенты Беларуси и России. Ребята работают в больницах Полоцка и Новополоцка в качестве младшего и среднего медперсонала. Тем самым получают первые практические навыки, а россияне еще и перенимают опыт у белорусских коллег.