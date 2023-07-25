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Республиканский медицинский трудовой проект "Медикус" стартовал

Впервые в истории студотрядовского движения стартовал Республиканский медицинский трудовой проект "Медикус". В нем участвуют студенты Беларуси и России. Ребята работают в больницах Полоцка и Новополоцка в качестве младшего и среднего медперсонала. Тем самым получают первые практические навыки, а россияне еще и перенимают опыт у белорусских коллег.

В рамках проекта подготовлена обширная культурно-досуговая программа - творческие и спортивные фестивали, знакомство с самым молодым и древним городами Беларуси. Проект продлится до конца августа 2023 года.

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