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Республиканский научно-практический центр онкологии и радиологии имени Александрова предоставляет высокотехнологичный спектр решения маммологических проблем

Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Этот вид онкологии лидирующий в мире. По статистике, ежегодно на планете патологию обнаруживают у полутора миллионов женщин.

Белорусская онкомаммология против болезни!

В Беларуси онкомаммологическую болезнь диагностируют почти у пяти тысяч в год. Большинство форм опухоли успешно лечатся, особенно это касается онкологии на ранних стадиях. Белорусские специалисты призывают женщин всех возрастов к участию в организованном в республике скрининге и к регулярным медицинским обследованиям с целью своевременной диагностики онкопроблем.

В нашей республике есть специалисты, которые готовы помогать людям. Не следует бояться этого диагноза. Надо делать шаг к специалистам и выполнять рекомендации, и тогда будет достигнут хороший результат.
Антон Хоров, завлабораторией РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова

На уровне мировых стандартов

Республиканский научно-практический центр онкологии и радиологии имени Александрова сегодня предоставляет высокотехнологичный спектр решения маммологических проблем: от высокоточной диагностики до лечения при помощи хирургии, химиотерапии и радиологии. Также уже второй год ученые центра проводят клинические испытания вакцины ELENAGEN, на которую медики возлагают большие надежды.

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