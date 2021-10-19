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Республиканский научно-практический центр онкологии и радиологии имени Александрова предоставляет высокотехнологичный спектр решения маммологических проблем
Сегодня Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Этот вид онкологии лидирующий в мире. По статистике, ежегодно на планете патологию обнаруживают у полутора миллионов женщин.
Белорусская онкомаммология против болезни!
В Беларуси онкомаммологическую болезнь диагностируют почти у пяти тысяч в год. Большинство форм опухоли успешно лечатся, особенно это касается онкологии на ранних стадиях. Белорусские специалисты призывают женщин всех возрастов к участию в организованном в республике скрининге и к регулярным медицинским обследованиям с целью своевременной диагностики онкопроблем.
В нашей республике есть специалисты, которые готовы помогать людям. Не следует бояться этого диагноза. Надо делать шаг к специалистам и выполнять рекомендации, и тогда будет достигнут хороший результат.
На уровне мировых стандартов
Республиканский научно-практический центр онкологии и радиологии имени Александрова сегодня предоставляет высокотехнологичный спектр решения маммологических проблем: от высокоточной диагностики до лечения при помощи хирургии, химиотерапии и радиологии. Также уже второй год ученые центра проводят клинические испытания вакцины ELENAGEN, на которую медики возлагают большие надежды.
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