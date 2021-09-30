Республиканский научно-практический центр спорта проводит вакцинацию атлетов и тренеров национальной команды

Белорусская медицина делает максимум, в том числе чтобы наши спортсмены, защищая на мировой арене честь страны, не отвлекались на дополнительные проблемы со здоровьем.

Вакцинацию, которую и атлеты,и тренеры национальной команды проходят в эти дни, ведет Республиканский научно-практический центр спорта. Мы узнали все детали о важности вакцинации. Рассказывает Андрей Козлов.

Такое бывает - создаешь телевизионный материал о том, как спортивное сообщество едва ли не в полном составе проходит вакцинацию. Но после того как ощущаешь на себе дар убеждения в формате советов директора Республиканского научно-практического центра спорта Ирины Малеваной, сам оказываешься в подобном статусе.

И несмотря на, казалось бы, легкую подачу репортажа, важно понимать, что вакцинироваться - дело важное, ответственное, причем даже не только перед собой, что прежде всего, но и перед теми, кто тебя окружает каждый день. В такое время к деталям в отношении своего здоровья нужно присматриваться максимально внимательно.

Полчаса прошли, как и сказала Ирина Анатольевна. И никаких побочных эффектов у меня на данный момент нет. И вот ровно через три недели повторная вакцинация. И эта продолжительная и очень важная процедура будет позади.













Именно белорусские спортсмены, которые и в условиях COVID продолжают защищать честь нашей страны на международном уровне, находятся не только в постоянной фазе работы организма в условиях соревновательного стресса как с ментальной позиции, так и с физической. Поэтому многие уже прошли вакцинацию, многие это сделают в ближайшее время.

Вот, например, национальная женская сборная Беларуси по гандболу, которая в эти активно готовится к матчам отбора на чемпионат Европы.

Несмотря на то что уже много спортсменов и тренеров прошли вакцинацию, большинство еще до Олимпийских игр в Токио, Республиканский научно-практического центра спорта продолжает работу в большом объеме. Вот, например, после гандбольной женской команды мы застали директор РЦОП по фристайлу Сергея Марченко.