Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта "Один день"

Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи причастны к победам на международной арене, а за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и психологов.

Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". На сегодня РНПЦ - это единственное в стране специализированное учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь и научное сопровождение всей спортивной подготовки в Беларуси. Ежедневно в центр обращаются более 1000 спортсменов и получают всю диагностическую, лечебную, реабилитационную помощь.

Что такое медико-биологическое тестирование?

Как врачи готовят спортсменов к старту?

Каким образом генетика влияет на спортивную карьеру?

Об этом и не только сегодня вечером в нашем эфире.Выпуск о Республиканском научно-практическом центре спорта - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".