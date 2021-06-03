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Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта "Один день"
Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи причастны к победам на международной арене, а за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и психологов.
Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день". На сегодня РНПЦ - это единственное в стране специализированное учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь и научное сопровождение всей спортивной подготовки в Беларуси. Ежедневно в центр обращаются более 1000 спортсменов и получают всю диагностическую, лечебную, реабилитационную помощь.
Что такое медико-биологическое тестирование?
Как врачи готовят спортсменов к старту?
Каким образом генетика влияет на спортивную карьеру?
Об этом и не только сегодня вечером в нашем эфире.Выпуск о Республиканском научно-практическом центре спорта - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".
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