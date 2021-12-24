Республиканский новогодний бал с участием Президента собрал во Дворце Независимости талантливую молодежь и высокопоставленные лица

Эта сказка стала доброй традицией. В преддверии праздников во Дворце Независимости проводится Республиканский новогодний бал. Среди приглашенных молодые люди: отличники и победители конкурсов и олимпиад. Некоторые из ребят сегодня впервые вышли на паркет в качестве дебютантов и дебютанток бала. Мероприятие поддержал и глава государства. Причем Александр Лукашенко был непосредственным участником торжества. Как говорится, вальсируют все!

В классическом танце вместе с молодым поколением белорусов закружились и те, кого привычнее видеть в строгих костюмах - от белорусского лидера до министров и других должностных лиц.

Кроме классической части бала, состоялась и произвольная с ее мастер-классами по бальным танцам, играм и выступлениями приглашенных артистов. Вся атмосфера этого волшебного вечера у Илоны Красутской.

Новогодний бал во Дворце Независимости

Приятные хлопоты (подарки, поздравления), мы подводим итоги года и строим планы на год грядущий. У каждого свои сокровенные желания. Но, особенно учитывая реалии, каждому нужно крепкое здоровье, чтобы хватило сил на все мечты и цели. Добиваться их своим трудом мы еще как умеем. Об этом прекрасно знают эти ребята - участники новогоднего бала. В их распоряжении сегодня Дворец Независимости.

Платья в пол, фраки, живая музыка в исполнении оркестра, изысканные угощения, шампанское. Все как на настоящем балу. Под стать торжеству праздничная атмосфера Дворца Независимости. Его великолепие - это еще один повод для восхищения.

Бальные традиции - культурный код Беларуси

Готовясь к такому событию, выбор бального платья или фрака для некоторых стал не такой уж и сверхзадачей. Куда сложнее было добиться синхронности танцевальных па. Параллельно с конспектами, сдачей сессии, соревнованиями эти ребята разучивали движения под звуки вальса и полонеза.

Узнать дебютантов проще всего. Девушки в белоснежных платьях. В тон наряду маленький букет, диадема на голове. Юноши в черных фраках. Все внимание только на них и первый танец.

Еще недавно эти ребята и не предполагали, что смогут оказаться в таком статусном здании и лично пообщаться с главой государства. Эта встреча для них лучшее вдохновение. Для Президента важно получить обратную связь - поговорить о том, что волнует новое поколение.

Президент - молодежи: За вами Беларусь, это ваш щит

Атмосфера праздника - словно из XVIII века. Все как на настоящих великосветских балах: живой оркестр играет произведения Чайковского, Штрауса. Здесь же и распорядитель бала, танцмейстер. Они показывают гостям движения и приглашают в вихрь танца.

Шедевры классики

Традиционно на балах танцы сменяют гостевые номера, демонстрируя таланты лучших артистов Беларуси и мира.

Вторая часть бала произвольная. Она проходит под мировые хиты эстрадной и джазовой музыки. Потом идет легкая и непринужденная программа, где танцы сочетаются с играми и развлечениями. Как же без мастер-классов по буги-вуги и твисту?

Достаточно просто взглянуть на эти одухотворенные и счастливые лица. Нет сомнений: этот праздник стал ярчайшим событием года!

Красивая традиция суверенной Беларуси

Прекрасная традиция, когда мы можем восхититься красотой и грацией белорусских девушек, статностью и мужеством молодых людей. Этим ребятам еще предстоит совершить множество открытий, громко заявить о себе и своих достижениях. Что произошло, и то, что они часть истории, кажется, им еще только предстоит осознать.