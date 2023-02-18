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Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" вернулся из Турции в Беларусь
Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" завершил свою миссию в Турции. Личный состав вернулся в Беларусь.
По поручению главы государства 64 работника вместе с кинологической службой, специальной техникой и аварийно-спасательными инструментами максимально оперативно решали задачи в пострадавшем от серии землетрясений турецком городе Кахраманмараш.
Всего за время поисково-спасательных работ силами отряда "ЗУБР" из-под завалов был извлечен 51 человек, 6 из которых чудесным образом остались живы.
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