Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" вернулся из Турции в Беларусь

Республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" завершил свою миссию в Турции. Личный состав вернулся в Беларусь.

По поручению главы государства 64 работника вместе с кинологической службой, специальной техникой и аварийно-спасательными инструментами максимально оперативно решали задачи в пострадавшем от серии землетрясений турецком городе Кахраманмараш.