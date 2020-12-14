Республиканский патриотический проект "Память сердца" стартовал в Дятловском районе. Молодежная инициатива направлена на сохранение исторической памяти о подвигах наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Началась акция с автопробега. Участники посетили места массовых расстрелов мирных жителей: возложили цветы к обелискам, провели митинг-реквием. Во время открытого "Диалога поколений" обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи. Подробности у Юрия Карнеловича.

Стартовал автопробег здесь, прямо в центре Дятлова. Два десятка автомобилей с национальными флагами отправились по памятным местам Дятловского района. По пути к автоколонне будут присоединяться и другие участники пробега.