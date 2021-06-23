Республиканский патриотический слет стартовал в Беларуси

Республиканский патриотический слет, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной, проходит в Беларуси. На его открытии в столице собрались полсотни ребят со всей страны. Это учащиеся профильных классов, победители областных конкурсов и олимпиад. Ребята возложили цветы к памятникам героям и почтили подвиг прадедов.