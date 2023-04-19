Республиканский патриотический центр откроют в Брестской крепости. На Кобринском укреплении, где в июне 1941-го шли жестокие бои, отреставрируют историческое здание - казармы 125-го стрелкового полка. Деньги на проект поможет собрать вся страна на республиканском субботнике (он пройдет уже в эти выходные). Вторым объектом, который поддержит добровольная акция, станет мемориальный комплекс "Озаричи" - место бывшего лагеря смерти. О памяти поколений расскажет Мария Тройнич.

Редкие архивные кадры немецкой кинохроники: штаб 125-го стрелкового полка Брестской крепости, июнь 1941. В живых остались немногие: герои стояли насмерть. Сегодня именно в этом здании вахту памяти несет благодарное поколение. В историческом месте работает молодежный патриотический центр. Уроки истории и строевая подготовка - в молодежном патриотическом центре по-армейски строгий распорядок. Но за дисциплиной стоит гораздо большее.

Евгений Акрушко, педагог молодежного патриотического центра молодежного творчества г. Бреста:

Свободного времени практически нет, а мобильный телефон выдают всего на 20 минут в день. Но дети не жалуются. Здесь каждый понимает свою ответственность и значимость места.

Валерия Романович, ученица Плещицкой средней школы:

О подвиге напоминает каждый метр: на стенах центра портреты тех, кто навсегда остался в крепости. Среди них политрук Илья Семочкин. Офицер погиб, защищая Кобринское укрепление. Патриотический центр в здании 125-го стрелкового полка открыли пять лет назад. Деньги на проект собирала вся Беларусь на республиканском субботнике. Опыт решили повторить и провести реконструкцию соседнего с центром объекта.

В этом здании 125-го стрелкового полка были казармы. Ночью 22 июня первый этаж оказался объят пламенем. Чтобы выбраться из горящего помещения, солдаты выпрыгивали из окон второго этажа.

Тех, кто пытался спастись, накрывали свинцовым ливнем (сверху на валах стояли немецкие пулеметы). На стенах и сегодня можно увидеть следы от пуль. Все это сохранят при реставрации. Новый объект станет продолжением существующего патриотического центра и выведет его с областного на республиканский уровень. Одновременно в центре смогут обучаться 200 школьников со всех уголков страны.

Виктор Радомский, заведующийфилиалом "Молодежный патриотический центр" УО "Брестскийобластнойцентр молодежного творчества":

Второй объект, куда направят деньги, находится в Калинковичском районе. Комплекс лагерей смерти Озаричи просуществовал 10 адских дней. За это короткое время здесь погибли 20 тысяч человек. В марте 1944-го немцы согнали сюда женщин, детей и стариков. В лагерях не было ни одного крематория, но бушевала спровоцированная фашистами эпидемия тифа. Таков был план оккупантов - сделать из людей живой инфицированный щит от Красной армии.

Зинаида Хлебовец, руководитель музея "Памяти жертв Озаричского лагеря смерти":

Почти 60 лет назад на месте одного из крупнейших лагерей комплекса установили памятник. На его реконструкцию направят половину средств от республиканского субботника. Работы уже начались.

Концепцию разработал институт "Гомельгражданпроект" (три года назад он занимался комплексом в Оле). Территория озаричского мемориала увеличится в разы. Старые объекты сохранят и добавят новые. Это музей, памятный знак военным медикам, "Башня памяти" и многое другое.

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта "Реконструкция мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти":