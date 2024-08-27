Республиканский педсовет пройдет в Минске. Какие темы будут обсуждаться во Дворце Республики

Большой педсовет состоится сегодня в Минске. Готовность школ, итоги ЦТ, планы по подготовке молодых специалистов, новые учебники. Все это будут обсуждать во Дворце Республики. Здесь соберутся педагоги, функционеры из области образования, представители исполнительной власти (подробности в видео).