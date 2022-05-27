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Республиканский "Последний звонок" в Молодечно объединил лучших выпускников Беларуси

Республиканский "Последний звонок" завершается в Молодечно. Праздник объединил более полутора тысяч выпускников со всей страны. Это отличники учебы и победители олимпиад, юные разработчики и перспективные спортсмены. Присутствовали на торжестве также почетные гости. В программе - мероприятия, посвященные Году исторической памяти, а также праздничная линейка и награждение лучших.

Елена Витко ощутила всю палитру и эмоции праздника. Красивые, нарядные, вдохновленные. А еще уверенные в хорошем завтра, но немного взволнованные. Знакомьтесь, это выпускники 2022 года. В Молодечно сегодня собрались лучшие из лучших. Приехали они из всех регионов Беларуси.

Символично, в Год исторической памяти праздничный марафон начался в парке Победы. К памятнику погибшим воинам возложили цветы. А минута молчания как знак безграничной памяти и благодарности - за свое спокойное и счастливое детство.

возложение цветов

Единство поколений и в шествии - маршрут объединил главные улицы. Выпускников приветствовали и поздравляли младшие школьники, учителя, жители Молодечно. Выступили также местные инструментальные и хореографические коллективы, шоу показали гимнасты, барабанщики. Такой настрой сегодня наполнил весь город.

Юрий Горлов, председатель Молодечненского райисполкома:
Вместе с детьми мы прошли по нашему главному проспекту. Самое главное, что я увидел на лицах наших детей улыбки, счастье. Дети рады. Самое прекрасное и замечательное, что детям это нравится.

Победители олимпиад и призеры престижных конкурсов, юные разработчики и начинающие ученые. На одной площадке максимальная концентрация знаний, навыков и талантов.


Лучшим выпускникам вручили награды и подарки

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

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Звездный час сегодня и у Марии Клокель. Выпускница приехала из 37-й столичной школы. Из последних достижений - победа на Республиканском геологическом конкурсе, немало наград с олимпиад по географии. А еще девушка серьезно занимается спортом и поет. Гордится, что была частью концерта в День Победы в Минске. Сейчас активно готовится к поступлению, старается при этом запомнить каждое мгновение школьной жизни.

Мария Клокель, выпускница СШ № 37 г. Минска:

Последний звонок! Креативно, быстро и пронзительно оповестил всех об окончании учебы.Позади остались диктанты и контрольные, постоянные встречи с одноклассниками и учителями. Грядет новый, но не менее насыщенный этап. Торжественная линейка вальсом проводила всех во взрослую жизнь.

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В вечерней программе, конечно, известные хиты и любимые школьные мелодии, фейерверк. И это лишь яркое и громкое начало! Завтра для лучших выпускников - обзорная экскурсия по Молодечно. После все отправятся в родные города и поселки, чтобы подготовиться к школьным "Последним звонкам". Они прозвучат уже в понедельник (30 мая). Затем экзамены, вручение аттестатов - выпускные вечера в Беларуси пройдут 10 июня.

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