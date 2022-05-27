Республиканский "Последний звонок" в Молодечно объединил лучших выпускников Беларуси

Вместе с детьми мы прошли по нашему главному проспекту. Самое главное, что я увидел на лицах наших детей улыбки, счастье. Дети рады. Самое прекрасное и замечательное, что детям это нравится.

Республиканский "Последний звонок" завершается в Молодечно. Праздник объединил более полутора тысяч выпускников со всей страны. Это отличники учебы и победители олимпиад, юные разработчики и перспективные спортсмены. Присутствовали на торжестве также почетные гости. В программе - мероприятия, посвященные Году исторической памяти, а также праздничная линейка и награждение лучших.ощутила всю палитру и эмоции праздника. Красивые, нарядные, вдохновленные. А еще уверенные в хорошем завтра, но немного взволнованные. Знакомьтесь, это выпускники 2022 года. В Молодечно сегодня собрались лучшие из лучших. Приехали они из всех регионов Беларуси.Символично, в Год исторической памяти праздничный марафон начался в парке Победы. К памятнику погибшим воинам возложили цветы. А минута молчания как знак безграничной памяти и благодарности - за свое спокойное и счастливое детство.Единство поколений и в шествии - маршрут объединил главные улицы. Выпускников приветствовали и поздравляли младшие школьники, учителя, жители Молодечно. Выступили также местные инструментальные и хореографические коллективы, шоу показали гимнасты, барабанщики. Такой настрой сегодня наполнил весь город.Победители олимпиад и призеры престижных конкурсов, юные разработчики и начинающие ученые. На одной площадке максимальная концентрация знаний, навыков и талантов.