Республиканский праздник "День открытых дорог" стартовал в Беларуси

Масштабный праздник по случаю 85-летия ГАИ уже стартовал. Заработали интерактивные площадки для детей и взрослых. Самая крупная из них – у Дворца спорта в Минске. В 16 часов здесь ожидается парад. Зрители увидят ретро- и современные авто дорожной милиции. Также стенды с техникой представили МЧС и внутренние войска. Вечером гостей ожидает большой праздничный концерт.