Республиканский праздник выпускников вузов "На крыльях мечты" пройдет 23 июня

В эту пятницу, 23 июня, в Минске пройдет республиканский праздник выпускников вузов "На крыльях мечты". Мероприятие состоится в новом формате - под открытым небом на площадке у столичного Дворца спорта.

Поздравлять уже бывших студентов в прямом эфире с места событий будет и самый молодежный телеканал страны - "Беларусь 2" - в проекте "Наше завтра". Вы тоже можете стать частью поздравительного флешмоба выпускников!

Самые креативные поздравления мы покажем на всю страну 23 июня с 20:00 до 21:00 в эфире телеканала "Беларусь 2" и опубликуем в праздничном телеграм-канале "Наше завтра".