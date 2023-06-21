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Республиканский праздник выпускников вузов "На крыльях мечты" пройдет 23 июня
В эту пятницу, 23 июня, в Минске пройдет республиканский праздник выпускников вузов "На крыльях мечты". Мероприятие состоится в новом формате - под открытым небом на площадке у столичного Дворца спорта.
Поздравлять уже бывших студентов в прямом эфире с места событий будет и самый молодежный телеканал страны - "Беларусь 2" - в проекте "Наше завтра". Вы тоже можете стать частью поздравительного флешмоба выпускников!
Самые креативные поздравления мы покажем на всю страну 23 июня с 20:00 до 21:00 в эфире телеканала "Беларусь 2" и опубликуем в праздничном телеграм-канале "Наше завтра".
Фото: БЕЛТА
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