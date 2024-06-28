Республиканский праздник выпускников вузов "Паруса мечты" начнется в 22:00

Выпускники высших учебных заведений могут с уверенностью смотреть в завтрашний день в родной стране. И сегодня для них особенный вечер. Республиканский праздник "Паруса мечты" стартует на площадке около Дворца спорта. Участие принимают 3 тысячи лучших представителей вузов со всех уголков страны. Кульминацией станет появление корабля с алыми парусами и фейерверк.