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Республиканский праздник выпускников вузов "Паруса мечты" начнется в 22:00
Выпускники высших учебных заведений могут с уверенностью смотреть в завтрашний день в родной стране. И сегодня для них особенный вечер. Республиканский праздник "Паруса мечты" стартует на площадке около Дворца спорта. Участие принимают 3 тысячи лучших представителей вузов со всех уголков страны. Кульминацией станет появление корабля с алыми парусами и фейерверк.
С места главных событий этого вечера -
Андрей Козлов
. Подробности в
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