ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Республиканский праздник выпускников вузов "Паруса мечты" начнется в 22:00

Выпускники высших учебных заведений могут с уверенностью смотреть в завтрашний день в родной стране. И сегодня для них особенный вечер. Республиканский праздник "Паруса мечты" стартует на площадке около Дворца спорта. Участие принимают 3 тысячи лучших представителей вузов со всех уголков страны. Кульминацией станет появление корабля с алыми парусами и фейерверк.

С места главных событий этого вечера -

Андрей Козлов

. Подробности в

видео

.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все