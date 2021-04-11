3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Республиканский симуляционный центр откроется на базе БелМАПО
В Беларуси продолжается строительство республиканского симуляционного центра для повышения квалификации медицинских работников. Это новый виток в развитии отечественного здравоохранения. Оттачивать свои навыки и совершенствовать мастерство медики будут на специальных манекенах.
Где и когда откроется новый центр, знает Светлана Чернова.
Новый республиканский симуляционный центр откроется в столице на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования. Сейчас здесь идет строительство. Новый корпус предусмотрен для переподготовки обучения медиков, в том числе высокотехнологичным и суперсовременным технологиям оказания помощи пациентам.
Площадку под строительство нового корпуса выбрали еще 4 года назад. Симуляционный центр, где медики также будут проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, обещает стать одним из самых масштабных в Европе. Как правило, под такие центры отдают часть клиники. У нас же возводят отдельное здание.
В симуляционном центре разместятся 8 виртуальных клиник
По сути, это виртуальные клиники. Их 8, в том числе и отделение хирургии, стоматологии, эндоскопии, УЗИ-кабинет, роддом. Шлифовать свое мастерство и практиковать навыки оказания медицинской помощи врачи будут непосредственно на манекенах или роботах-симуляторах. Умные машины и подскажут, правильно ли проведена манипуляция.
Симуляционный центр заработает в феврале 2022 года
Республиканский симуляционный центр заработает в феврале следующего года. Подобные корпуса для оттачивания навыков начнут открываться и в медуниверситетах страны. Все в рамках программы модернизации системы здравоохранения. В целом в ближайшую пятилетку будет построено 8 поликлиник, 11 областных клинических больниц. Планируется создать 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи и оснастить больницы современным диагностическим оборудованием: МРТ, КТ, ангиографами.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера