Республиканский симуляционный центр откроется на базе БелМАПО

В Беларуси продолжается строительство республиканского симуляционного центра для повышения квалификации медицинских работников. Это новый виток в развитии отечественного здравоохранения. Оттачивать свои навыки и совершенствовать мастерство медики будут на специальных манекенах.



Где и когда откроется новый центр, знает Светлана Чернова.





Новый республиканский симуляционный центр откроется в столице на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования. Сейчас здесь идет строительство. Новый корпус предусмотрен для переподготовки обучения медиков, в том числе высокотехнологичным и суперсовременным технологиям оказания помощи пациентам.







Площадку под строительство нового корпуса выбрали еще 4 года назад. Симуляционный центр, где медики также будут проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности, обещает стать одним из самых масштабных в Европе. Как правило, под такие центры отдают часть клиники. У нас же возводят отдельное здание.

В симуляционном центре разместятся 8 виртуальных клиник

По сути, это виртуальные клиники. Их 8, в том числе и отделение хирургии, стоматологии, эндоскопии, УЗИ-кабинет, роддом. Шлифовать свое мастерство и практиковать навыки оказания медицинской помощи врачи будут непосредственно на манекенах или роботах-симуляторах. Умные машины и подскажут, правильно ли проведена манипуляция.

Симуляционный центр заработает в феврале 2022 года





