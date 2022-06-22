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Кто лучший в поисковом деле - выясняют потомки Победы

Республиканский слет поисковых отрядов "Мы - потомки Победы" стартовал в Минске. В мемориальном комплексе "Масюковщина" собрались более 40 учащихся объединений военно-патриотического профиля, а также активисты поискового движения. Здесь звучали стихи на военную тематику, возложили цветы к памятнику жертвам, которые погибли в лагере Шталаг 352.

Слет-конкурс пройдет в 5 этапов. Детям необходимо будет продемонстрировать свои знания в поисковой работе, предложить вариант экскурсионной программы на военную тематику и театрализованное представление. Награждение призеров пройдет 25 июня.

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