Кто лучший в поисковом деле - выясняют потомки Победы

Республиканский слет поисковых отрядов "Мы - потомки Победы" стартовал в Минске. В мемориальном комплексе "Масюковщина" собрались более 40 учащихся объединений военно-патриотического профиля, а также активисты поискового движения. Здесь звучали стихи на военную тематику, возложили цветы к памятнику жертвам, которые погибли в лагере Шталаг 352.