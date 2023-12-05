Республиканский слет "серебряных" волонтеров собрал в Могилеве около 200 участников

Обучают танцам, пению, рисованию, вязанию, иностранным языкам. В качестве волонтеров преподают таким же людям преклонного возраста, как и они сами. На пенсии они запели, затанцевали, стали писать стихи, музыку, песни. 1 млн 500 тыс. человек в Беларуси - люди в возрасте 65+. И наша задача - чтобы они шли на танцплощадки, чтобы они пели, общались, потому что в этом и есть та прекрасная жизнь - в общении, любви, помощи.





Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси