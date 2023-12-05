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Республиканский слет "серебряных" волонтеров собрал в Могилеве около 200 участников

Улучшить качество жизни пожилых людей и вовлечь их в активную жизнь общества - главная цель волонтерского движения в Беларуси. В международный день тех, кто всегда готов всегда прийти на помощь, подарить тепло своей души тем, кто нуждается в этом, Могилев принимает II Республиканский слет "серебряных" волонтеров - почти 200 человек из всех регионов Беларуси. Презентация достижений и проектов, обмен опытом и дружеские встречи - программа форума насыщенная. Самые активные сегодня отмечены благодарностями от Министерства труда и социальной защиты.


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Мы ездим по социальным домам, домам для престарелых. Мы танцевальный коллектив, выступаем перед ними. И когда видишь в их глазах искорку радости, какого-то счастья, и нам это приносит радость от того, что не просто живем на этом свете.
Ирина Стрельцова, волонтер (Могилев)


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Если и вам немало лет, вы наш послушайте совет. В бассейн, театр и на хоккей - и будет все у нас о’кей. Всем до единого - и молодым, и пожилым - здоровья, долголетия и мира. И процветания нашей любимой Беларуси.
Наталья Павлюченко, волонтер (Столбцы)
Обучают танцам, пению, рисованию, вязанию, иностранным языкам. В качестве волонтеров преподают таким же людям преклонного возраста, как и они сами. На пенсии они запели, затанцевали, стали писать стихи, музыку, песни. 1 млн 500 тыс. человек в Беларуси - люди в возрасте 65+. И наша задача - чтобы они шли на танцплощадки, чтобы они пели, общались, потому что в этом и есть та прекрасная жизнь - в общении, любви, помощи.


Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

В программе слета "серебряных" волонтеров мастер-классы по вышивке и плетению, изготовлению изделий в уникальной технике. Практика таких форумов будет продолжена.

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