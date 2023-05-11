Республиканский слет студотрядов "Их именами названы..." стартовал в Минске

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ: Наша задача - 365 дней в году помнить и знать, какой ценой была добыта Великая Победа, кто настоящие герои и кто отстоял свободу, суверенитет и независимость Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны. И наш слет яркое тому подтверждение, четкий сигнал как внутри белорусского общества, так и на внешнем контуре, что наша страна помнит, что молодежь Беларуси помнит и знает своих героев.