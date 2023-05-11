3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Республиканский слет студотрядов "Их именами названы..." стартовал в Минске
Стартовал республиканский слет студенческих отрядов "Их именами названы..." В столице собрались 250 бойцов, командиров и комиссаров из разных регионов страны. Сегодня молодые люди возложили цветы к памятному знаку в честь освободителей Беларуси к стеле "Минск - город-герой".
Для участников предусмотрены экскурсии по историческим музеям и местам воинской славы. Это мемориал "Шталаг-352" и комплексы "Тростенец" и "Хатынь". В программу также включены дискуссии, интеллектуальные викторины и творческие конкурсы.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ: Наша задача - 365 дней в году помнить и знать, какой ценой была добыта Великая Победа, кто настоящие герои и кто отстоял свободу, суверенитет и независимость Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны. И наш слет яркое тому подтверждение, четкий сигнал как внутри белорусского общества, так и на внешнем контуре, что наша страна помнит, что молодежь Беларуси помнит и знает своих героев.
Масштабным обещают конкурс инсценированной песни "Весна 45-го года". Он пройдет завтра, во второй день слета, на сцене Молодежного театра эстрады. Отряды исполнят военно-патриотические песни, по итогам всей конкурсной программы определят победителей.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все