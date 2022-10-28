Слет студпедотрядов Беларуси наполнен активностями: диалоговые площадки, интеллектуальные квизы, борьба за звание лучшего

Горящие глаза у них, они действительно ждали, готовились очень серьезно, и я уверен, у них большое будущее в педагогике, в целом в образовательной сфере нашего государства. Педагог - это не только почетное звание, но и большая ответственность. От того, какие установки будут даны учителем, какие жизненные ориентиры, какие духовно-нравственные моральные ценности будут закладываться у молодого человека, от этого и зависит большое будущее в целом нашей республики.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ