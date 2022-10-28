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Слет студпедотрядов Беларуси наполнен активностями: диалоговые площадки, интеллектуальные квизы, борьба за звание лучшего
Поиск инноваций, новых педагогических технологий и генерация авторских идей в работе вожатых. Республиканский слет студенческих педотрядов продолжается в Минске. Программа для будущих наставников наполнена активностями. По плану, диалоговые площадки, интеллектуальные квизы и творческие конкурсы. Будут бороться и за звание лучшего педотряда. Более 300 человек из Беларуси и России поделятся своими достижениями.
Горящие глаза у них, они действительно ждали, готовились очень серьезно, и я уверен, у них большое будущее в педагогике, в целом в образовательной сфере нашего государства. Педагог - это не только почетное звание, но и большая ответственность. От того, какие установки будут даны учителем, какие жизненные ориентиры, какие духовно-нравственные моральные ценности будут закладываться у молодого человека, от этого и зависит большое будущее в целом нашей республики.
Сегодня участники навестят воспитанников Ивенецкого дома-интерната, посоревнуются в конкурсе на лучшего вожатого и пройдут тестирование "Я в профессии". Программа завершится трудовой акцией "Труд - крут!" в Хатыни.
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