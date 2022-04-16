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Республиканский субботник: белорусы трудятся в своих городах и на местах боевой славы
Белорусы сегодня трудились у мемориальных комплексов "Рыленки" и "Прорыв". А в Витебске трудовой десант высадился на территории городской центральной больницы. В Брестской крепости убирали территорию бывшей девятой пограничной заставы, благоустраивали Холмские ворота. С трудовым десантом высадились и наши корреспонденты.
Масштабную уборку устроили в Брестской крепости
В Брестской крепости сегодня развернулся по-настоящему масштабный субботник. Навести порядок в героической цитадели пришли больше сотни людей. Территория крепости немаленькая - 3 на 3 километра, поэтому работы идут одновременно на нескольких укреплениях.
Одна из локаций - бывшая девятая пограничная застава. Ей руководил знаменитый лейтенант Кижеватов, который героически погиб, прикрывая прорыв из крепости. Само здание заставы было разрушено до основания: от него остался только фундамент. Сегодня на героическом месте стоит памятник "Стражам границ".
Благоустраивают и место вокруг одного из самых узнаваемых символов крепости - Холмских ворот. На госпитальном острове, где в июне 1941-го тоже шли бои, сегодня расчищают береговую линию и убирают сорняковые деревья.
Субботник в Брестской крепости станет первой подготовкой к празднованию Дня Победы. 9 Мая в цитадели пройдет торжественный митинг. Почтить память защитников придут десятки тысяч людей.
Более 300 тысяч жителей северного региона присоединились к субботнику
В Витебске трудовая суббота в самом разгаре. Рабочий настрой не сбил даже дождь. Парки, скверы, строительные площадки - десятки локаций по городу и сотни участников.
Многолюдно на территории Витебской городской центральной больницы. Здесь завершается модернизация. Объект для областного центра долгожданный и нужный.
На этажах работают отделочники. Монтируется система медицинского газоснабжения, ведется благоустройство территории. Как раз озеленением больничного городка сегодня и занимались участники субботника.
Совместный труд на общее благо объединяет
В республиканском субботнике участвуют более 300 тысяч жителей Витебской области. Кто-то трудится на своих рабочих места, как мы, кто-то занят наведением порядка на местах боевой славы.
Так, в Дубровенском районе трудовая акция проходит у мемориального комплекса "Рыленки", в Ушачском - у "Прорыва". А жители самого молодого города Беларуси - Новополоцка - направили силы на наведение порядка в пойме Западной Двины и в городском парке.
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