Республиканский субботник объединил всю страну - от простых рабочих до руководства госорганов

Выходили целыми семьями и вносили свой вклад в будущее. Особенно это актуально в Год народного единства. Только в столице десятки локаций. Большое внимание зеленым зонам.

От общего труда не могли остаться в стороне и мы. Уже традиционно работники Белтерадиокомпании приняли участие в субботнике на Макаенка, 9. В этом году руководство, ведущие, журналисты посадили аллею из голубых елей, занимались генеральной уборкой территории. Технологию посадки проконтролировали хозслужбы. Теперь вечнозеленые растения украшают вход у главного медиахолдинга страны.