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Республиканский субботник проходит в Беларуси
Республиканский субботник сегодня пройдет в Беларуси. Участие в нем примут около 3 миллионов человек. Это добрая традиция объединяет всю страну.
Ежегодно в апреле белорусы вместе наводят порядок и занимаются благоустройством своей страны, причем добровольно. Работы пройдут на объектах и территориях населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
В этом году планируется собрать более 12 миллионов рублей. Все они пойдут на исторические объекты, половина - на реконструкцию мемориала узникам Озаричского лагеря смерти. Остальное перечислят на создание патриотического центра. Его откроют на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
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