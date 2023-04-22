Республиканский субботник проходит в Беларуси

Республиканский субботник сегодня пройдет в Беларуси. Участие в нем примут около 3 миллионов человек. Это добрая традиция объединяет всю страну.

Ежегодно в апреле белорусы вместе наводят порядок и занимаются благоустройством своей страны, причем добровольно. Работы пройдут на объектах и территориях населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.