Республиканский субботник пройдет в Беларуси 16 апреля

Республиканский субботник пройдет в Беларуси уже завтра. Дело добровольное. Но из года в год тысячи наших соотечественников не остаются в стороне - наводят порядок на рабочих местах, благоустраивают территорию, высаживают деревья и возводят объекты.

В разное время именно на субботнике давали импульс строительству "Чижовка-Арены", аквапарка Лебяжий, роддома 5-й больницы Минска, Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике и Музея истории Великой Отечественной войны. Там, кстати, эта суббота уже тоже распланирована.





В Год исторической памяти особое внимание во время республиканского субботника уделят местам боевой и воинской славы: многие отправятся отдать дань памяти на мемориальные комплексы и захоронения воинов и партизан.