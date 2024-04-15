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Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Узнали, куда пойдут заработанные денежные средства

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Узнали, куда пойдут заработанные денежные средства

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщает БЕЛТА со ссылкой пресс-службу правительства.

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут: 35% - Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны" в н.п. Красный Берег Жлобинского района, 35% - Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости, 30% - на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных в областях и Минске.

Фото: из открытых интернет-источников

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