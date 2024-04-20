На субботнике жители всех регионов Беларуси наводили порядок на военных мемориалах и местах боевой славы

Трудовые десанты сегодня работали по всей Беларуси: чистили, красили, мыли, наводили порядок в парках, на территориях социальных объектов, во дворах жилых домов, благоустраивали мемориалы и места народной памяти. Собранные средства пойдут на восстановление и реставрацию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны" в Жлобинском районе, создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости, а также на реконструкцию и восстановление мест боевой и воинской славы Минской области.

Эмоции республиканского субботника собрала Наталья Игнатенко.

Кобринское укрепление Брестской крепости

На рассвете 22 июня 1941 года на стены Брестской крепости обрушился свинцовый ливень. До войны здесь располагались подразделения 125-го стрелкового полка. Сегодня это место объединило настоящих патриотов. Участники республиканского субботника трудились на возведении патриотического центра воспитания молодежи.





"В этот раз мы пришли с сыном, который тоже захотел внести свой вклад. Он очень любит Брестскую крепость. Мы очень часто ее посещаем. И как только узнал, что мы идем сюда, сразу же безоговорочно при любой погоде согласился сюда прийти", - рассказывает жительница Бреста.

Это нашаистория, которую мы обязаны сохранить неискаженной, передать нашим детям, нашим внукам, для того чтобы наша страна- крепкая, сильная, процветающая Беларусь - была такой всегда.Любовь к своей земле, своей Родине начинается с самых элементарных вещей. Каждый человек должен понимать, что именно его личное участие в том, чтобы сделать нашу землю чище и краше, принципиально важно. Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов





Мемориальный комплекс "Детям - жертвам войны" в Жлобинском районе

Здесь был один из крупнейших детских донорских концлагерей. Тех, кто чудом выжил, отправляли на каторжные работы в Германию.

Мемориал в Красном береге единственный в СНГ. Он создан в память о детях войны, чье детство растоптал фашистский сапог. Яблоневый сад, пустой класс, кораблик надежды, скульптура испуганной девочки... Каждый год это место посещают 40 тысяч человек.

"Детская Хатынь"

Сегодня здесь те, кто помнит, что такое война, и знает, что такое мир. Участники экомарафона в память о тех, кто уже никогда не станет взрослым, высадили яблоневую аллею.

При посещении этого мемориала у женщин появляются слезы, а у мужчин образуется корм в горле от одной мысли о том, что здесь происходило. Это просто зверские были мучения. Для того чтобы этого не случилось больше, надо помнить то, что было. И всем вместе, дружно делать все, чтобы не было войны. Юрий Горлов, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области





Мемориальный комплекс на месте лагеря военнопленных "Шталаг-324"

Еще одно место народной памяти - мемориальный комплекс на месте лагеря военнопленных "Шталаг-324". От голода, ранений, болезней и казней здесь погибло 20 тысяч военнопленных. Неравнодушные местные жители почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Принято решение о реконструкции этого памятника. Сейчас мы будем заливать бетон под основание будущих плит, на которые будут нанесены фамилии красноармейцев и мирных жителей, захороненных здесь, которых удалось установить. И работа по реконструкции не только этого места захоронения, но и остальных будет в Гродненской области продолжена. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома





Особое внимание - наведению порядка на территории мемориалов

К республиканскому марафону присоединилась и Минская область. Трудовой десант благоустроил территорию монумента в память о боевых действиях партизанской бригады имени Калинина. А вблизи деревни Лабенщина под Минском сегодня работали спасатели. На площади в 2 га высадили более 10 тысяч молодых растений.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: Беларусь - наш общий дом, и мы должны в нем наводить порядок. В этом году символичная дата: 80 лет освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. На территории Минской области порядка 2 тысяч памятников. Мы постарались сегодня максимально по всему региону навести порядок возле этих памятных мест. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

А в Витебске кипела работа на территории детского сада - начальной школы в микрорайоне Билево. Густую застройку многоэтажек украшает современное здание, его готовность более 90%. Здесь будет бассейн, класс хореографии, спортивные и развивающие площадки. Открытия сада-школы ждут молодые семьи, а таких в микрорайоне большинство.

Субботники - республиканский, городской, областной - хорошая традиция, добрая традиция. Хотелось бы, чтобы мы все делали вместе, делали сообща. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Трудились сегодня и на мемориальном комплексе "Батальон милиции под командованием Константина Владимирова", а еще на строительстве нового корпуса городской больницы скорой медицинской помощи в Могилеве и на многих других локациях по всей стране. Хорошая традиция объединила миллионы белорусов, чтобы сделать нашу страну еще краше.