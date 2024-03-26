Республиканскую акцию "Движение по правилам" проводит ГАИ

Под пристальным вниманием ГАИ - участники движения на велосипедах и самокатах. С приходом тепла средств персональной мобильности на дорогах и тротуарах все больше. Чтобы минимизировать происшествия с их участием, дорожная милиция проводит республиканскую акцию "Движение по правилам".

Повсеместно наряды ДПС будут приближены к пешеходным переходам. Сотрудники ГАИ уделят внимание причинам и последствиям ДТП, ответственности за совершенные правонарушения.



Под усиленным контролем и автомобили такси. Сотрудники проверяют соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь - акцент на скоростной режим и перевозку пассажиров, в том числе детей.