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Республиканскую акцию "Движение по правилам" проводит ГАИ
Под пристальным вниманием ГАИ - участники движения на велосипедах и самокатах. С приходом тепла средств персональной мобильности на дорогах и тротуарах все больше. Чтобы минимизировать происшествия с их участием, дорожная милиция проводит республиканскую акцию "Движение по правилам".
Повсеместно наряды ДПС будут приближены к пешеходным переходам. Сотрудники ГАИ уделят внимание причинам и последствиям ДТП, ответственности за совершенные правонарушения.
Под усиленным контролем и автомобили такси. Сотрудники проверяют соблюдение правил дорожного движения. В первую очередь - акцент на скоростной режим и перевозку пассажиров, в том числе детей.
Уделят экипажи ДПС внимание и техническому состоянию авто. Комплекс мероприятий проводят с помощью средств фото- и видеофиксации.
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