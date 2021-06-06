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Республику Кипр назвали европейской страной с самым чистым морем

Республику Кипр назвали европейской страной с самым чистым морем

Качество воды на 100 процентах пляжей государства признано отличным, сообщило Европейское агентство по охране окружающей среды. Высокие баллы также получили Австрия, Греция, Мальта и Хорватия.


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