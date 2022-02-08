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Реставраторы "Линии Сталина" восстановили легендарный танк Т-50
Реставраторы историко-культурного комплекса "Линия Сталина" создали реплику танка Т-50. Чтобы восстановить легендарную машину, пришлось по крупицам собирать информацию из архивных фотографий, чертежей, экспозиций в музеях. Эту модель специалистам удалось воссоздать за 5 месяцев. За год мастера комплекса готовят три-четыре единицы техники. Танк можно будет увидеть на полях исторических реконструкций "Линии Сталина".
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