Реставраторы "Линии Сталина" восстановили легендарный танк Т-50

Реставраторы историко-культурного комплекса "Линия Сталина" создали реплику танка Т-50. Чтобы восстановить легендарную машину, пришлось по крупицам собирать информацию из архивных фотографий, чертежей, экспозиций в музеях. Эту модель специалистам удалось воссоздать за 5 месяцев. За год мастера комплекса готовят три-четыре единицы техники. Танк можно будет увидеть на полях исторических реконструкций "Линии Сталина".