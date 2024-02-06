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Реставрация потолка и новое современное освещение. В Год качества минское метро обновляет интерьеры
В Год качества Минский метрополитен держит марку и обновляет интерьеры. Ремонтные работы уже ведутся на станции "Парк Челюскинцев", также работы запланированы еще на 7 станциях: "Восток", "Московская", "Купаловская", "Тракторный завод", "Могилевская", "Октябрьская" и "Пушкинская". Специалисты переоснастят световое оборудование на более современное, с применением новых энергосберегающих технологий. Будет отреставрирована потолочная часть: ее ждет акриловое покрытие.
Такие виды работ выполняются ночью, когда завершено движение поездов и снято напряжение с контактного рельса. У работников службы пути и тоннельных сооружений поздней ночью есть считанные часы, чтобы собрать огромную конструкцию высотой около 8-10 метров, взобраться на нее, провести трудоемкую работу по снятию побелки. Затем работники службы движения должны тщательно вымыть всю платформу, чтобы в 5:30 пассажиры пришли на чистую станцию, метрополитен начал работу, и пассажиры ничего не заметили
При всех видах работ в обязательном порядке сохраняется внешний облик станций, который изначально воплощен проектировщиками и архитекторами. Сегодня минское метро - это 3 линии общей протяженностью 40 километров и более 30 станций.
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