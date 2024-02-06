Реставрация потолка и новое современное освещение. В Год качества минское метро обновляет интерьеры

Такие виды работ выполняются ночью, когда завершено движение поездов и снято напряжение с контактного рельса. У работников службы пути и тоннельных сооружений поздней ночью есть считанные часы, чтобы собрать огромную конструкцию высотой около 8-10 метров, взобраться на нее, провести трудоемкую работу по снятию побелки. Затем работники службы движения должны тщательно вымыть всю платформу, чтобы в 5:30 пассажиры пришли на чистую станцию, метрополитен начал работу, и пассажиры ничего не заметили

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена