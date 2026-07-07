Реституция в действии: как Беларусь возвращает украденное нацистами культурное наследие

Вопросы реституции - возвращения культурных ценностей - для Беларуси сегодня имеют особое значение. Веками войны безжалостно стирали культурный код страны.

Самый глубокий шрам оставила Великая Отечественная: тогда Беларусь лишилась фондов главных музеев, редких книг и уникальных архивов. Фашистская власть еще до начала войны подготовила специальную программу по конфискации культурных и художественных ценностей на оккупированных территориях.

Сегодня белорусское историко-культурное богатство затерялось в других странах или осело в частных коллекциях.

С начала войны солдаты вермахта безжалостно растаскивали сокровища Государственной картинной галереи. Предметы искусства превратились в трофеи, ими украшали интерьеры офицерских клубов, комендатур и даже казино.

Факт Из 3 тыс. уникальных экспонатов довоенного фонда нацисты не оставили практически ничего. Белорусскую сокровищницу разграбили буквально за три месяца.

Фашисты нападали на фонды галереи сначала бездумно. За белорусские сокровища конкурировали вице-фюрер Германии Геринг и рейхсфюрер СС Гимлер.

"Мы знаем, что была жалоба гауляйтера Вильгельма Кубе, который писал в верха, что офицеры вермахта без его разрешения, без накладных вывозят произведения искусства из картинной галереи. А это все принадлежит руководству оккупированных территорий. И, конечно, он понимает, что организуется музей фюрера в Линце и совершается вывоз туда произведений искусства для этого музея, но он просил, чтобы это было с его ведома", - отметила ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси Надежда Усова.

Разграблению подвергалась и Национальная библиотека Беларуси, тогда еще Государственная библиотека БССР имени Ленина. Накануне Великой Отечественной войны минская "Ленинка" насчитывала 2 млн томов уникальной литературы. Однако и на этот интеллектуальный капитал у нацистов был свой, особый расчет.

Разграбление книжных фондов было настоящей спецоперацией Третьего рейха. В Минске орудовал сам Розенберг - один из главных нацистских идеологов. Для немцев редкие книги и старопечатные издания были не просто военной добычей, а материалом для изучения врага.

Александр Бабук, заместитель гендиректора Национальной библиотеки Беларуси:

"К моменту освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, то есть к июлю 1944 года, в библиотеке осталось 320 тыс. экземпляров документов, то есть получается, что почти 1 млн 700 тыс., чуть меньше, было утрачено".

В 2010 году удалось вернуть 493 книги. Это одна из самых крупных партий культурных ценностей, возвращенных за последние годы, отметил Александр Бабук.

Истинные масштабы культурного геноцида еще предстоит осознать. Судьбы довоенных собраний белорусских фондов, включая Национальную академию наук, до сих пор неизвестны.

Для восстановления исторической справедливости в Беларуси создана специальная комиссия по выявлению и возвращению ценностей. Ее эксперты разрабатывают доказательную базу, на основе которой украденные шедевры вернутся домой.