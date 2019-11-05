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Ресурсный центр машиностроительного профиля открылся в Орше

В Орше освоили выпуск стальных бесшовных баллонов

Также сегодня в Орше открылся завод по производству стальных бесшовных баллонов. Девяносто семь процентов продукции будет уходить на экспорт. Для предприятия задействовали неиспользуемые площади завода "Легмаш", создано более сорока рабочих мест.

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