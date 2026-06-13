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Ретейл продлил скидку 10 % для пенсионеров и многодетных семей на полгода
Ретейл продлил скидку 10 % на ряд товаров для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных слоев населения. Соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и 13 торговых сетей.
Что дает программа лояльности покупателю? И какова сумма сэкономленных средств с начала действия первого соглашения?
За 5 лет выдано 2,7 млн скидочных карт
Такую скидку на продукты, которые покупаем каждый день, ввели в 2022 году. Хлеб, мука, крупы, мясо, молоко, кефир, сметана, творог и другие товары. Это была и остается важная мера поддержки пенсионеров, инвалидов и других уязвимых категорий, чтобы их продуктовая корзина была разнообразной и доступной. За это время сумма сэкономленных средств в кошельках превысила 200 млн рублей. Дисконт востребован: за 5 лет выдано 2,7 млн скидочных карт.
Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Большое количество людей пользуется. Они знают, что подпадает под категорию этих товаров. Они знают ассортимент, где он находится в магазине. Наверное, пока мы не рассматриваем вопрос по отмене этого соглашения, тем более что и торговля идет нам навстречу. Это социальная ответственность перед народом, перед государством, отрадно, что она нашими торговыми сетями поддерживается".
Скидка 10 % - 13 торговых сетей поддержали соглашение МАРТ
Если ранее первые соглашения подписывали на квартал, то ныне решили сразу на полгода, то есть до конца декабря. 13 торговых сетей такую инициативу поддержали, хотя скидка - это всегда весомая нагрузка на торговлю и потеря доходов. Ведь на социально значимые товары и так ограничена торговая надбавка.
Наталия Шаблинская, исполнительный директор ассоциации розничных сетей Беларуси:
"Мы предоставляем скидки на отечественные товары. Наша политика и позиция направлена на поддержание своего товара. Идет широкая повсеместная реклама. Есть специальные пятничные дни. Но мы в постоянном режиме предоставляем такую скидку. И она воспринимается очень положительно".
Поддержка своего покупателя в городе и на селе
Самая широкая сеть магазинов - у Белкоопсоюза, да и покупатель в основном в районах и деревнях из категории тех, кто пользуется скидкой в 10 %.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
"Если смотреть в суммовом исчислении, то за весь прошлый год было предоставлено таких скидок более чем на 8 млн рублей. Уже за I квартал текущего года - более чем на 3 млн рублей. И если брать долю нашей системы в сумме всех предоставленных скидок в стране, то это почти 20 %. Мы понимаем, что сегодня это пятая часть. И население, которое попадает под данную категорию, обслуживается в наших магазинах".
В системе Белкоопсоюза почти 300 промышленных предприятий
Сам же Белкоопсоюз полки своих магазинов заполняет в первую очередь продукцией от предприятий, которые работают в его системе. И разнообразие представлено на любой вкус и кошелек.
Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:
"У нас почти 300 промышленных предприятий. В тоннах исчисляются, например, хлеб, колбасные изделия, напитки безалкогольные, рыбная продукция, снековая продукция и многое другое. И сегодня по отдельным видам производства мы уже порядка 20–30 % отгружаем и внесистемным потребителям, чтобы максимально загрузить наши мощности".
Автолавки проезжают в год не менее 14 млн км
А еще большая социальная миссия - доехать до каждого населенного пункта, даже если там несколько дворов. У Белкоопсоюза 478 автолавок, за год они проезжают не менее 14 млн км по различным дорогам. Поэтому процесс обновления магазинов на колесах и идет, и будет продолжаться.