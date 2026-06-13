Ретейл продлил скидку 10 % для пенсионеров и многодетных семей на полгода

Ретейл продлил скидку 10 % на ряд товаров для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных слоев населения. Соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и 13 торговых сетей.

Что дает программа лояльности покупателю? И какова сумма сэкономленных средств с начала действия первого соглашения?

За 5 лет выдано 2,7 млн скидочных карт

Такую скидку на продукты, которые покупаем каждый день, ввели в 2022 году. Хлеб, мука, крупы, мясо, молоко, кефир, сметана, творог и другие товары. Это была и остается важная мера поддержки пенсионеров, инвалидов и других уязвимых категорий, чтобы их продуктовая корзина была разнообразной и доступной. За это время сумма сэкономленных средств в кошельках превысила 200 млн рублей. Дисконт востребован: за 5 лет выдано 2,7 млн скидочных карт.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Большое количество людей пользуется. Они знают, что подпадает под категорию этих товаров. Они знают ассортимент, где он находится в магазине. Наверное, пока мы не рассматриваем вопрос по отмене этого соглашения, тем более что и торговля идет нам навстречу. Это социальная ответственность перед народом, перед государством, отрадно, что она нашими торговыми сетями поддерживается".

Скидка 10 % - 13 торговых сетей поддержали соглашение МАРТ

семья в супермаркете news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c764ad-ee3e-431b-8339-d046c2bdbd41/conversions/72a7af76-c348-4aea-9fb5-cd4ce96339fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c764ad-ee3e-431b-8339-d046c2bdbd41/conversions/72a7af76-c348-4aea-9fb5-cd4ce96339fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c764ad-ee3e-431b-8339-d046c2bdbd41/conversions/72a7af76-c348-4aea-9fb5-cd4ce96339fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32c764ad-ee3e-431b-8339-d046c2bdbd41/conversions/72a7af76-c348-4aea-9fb5-cd4ce96339fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если ранее первые соглашения подписывали на квартал, то ныне решили сразу на полгода, то есть до конца декабря. 13 торговых сетей такую инициативу поддержали, хотя скидка - это всегда весомая нагрузка на торговлю и потеря доходов. Ведь на социально значимые товары и так ограничена торговая надбавка.

Наталия Шаблинская, исполнительный директор ассоциации розничных сетей Беларуси:

"Мы предоставляем скидки на отечественные товары. Наша политика и позиция направлена на поддержание своего товара. Идет широкая повсеместная реклама. Есть специальные пятничные дни. Но мы в постоянном режиме предоставляем такую скидку. И она воспринимается очень положительно".

Поддержка своего покупателя в городе и на селе

Самая широкая сеть магазинов - у Белкоопсоюза, да и покупатель в основном в районах и деревнях из категории тех, кто пользуется скидкой в 10 %.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

"Если смотреть в суммовом исчислении, то за весь прошлый год было предоставлено таких скидок более чем на 8 млн рублей. Уже за I квартал текущего года - более чем на 3 млн рублей. И если брать долю нашей системы в сумме всех предоставленных скидок в стране, то это почти 20 %. Мы понимаем, что сегодня это пятая часть. И население, которое попадает под данную категорию, обслуживается в наших магазинах".

В системе Белкоопсоюза почти 300 промышленных предприятий

Сам же Белкоопсоюз полки своих магазинов заполняет в первую очередь продукцией от предприятий, которые работают в его системе. И разнообразие представлено на любой вкус и кошелек.

Инесса Короткевич, председатель правления Белкоопсоюза:

"У нас почти 300 промышленных предприятий. В тоннах исчисляются, например, хлеб, колбасные изделия, напитки безалкогольные, рыбная продукция, снековая продукция и многое другое. И сегодня по отдельным видам производства мы уже порядка 20–30 % отгружаем и внесистемным потребителям, чтобы максимально загрузить наши мощности".

Автолавки проезжают в год не менее 14 млн км

автолавка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34c12d3c-47f6-49b7-a88a-cb979853b81b/conversions/5a67563e-58c8-4da2-b706-671980320ab6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34c12d3c-47f6-49b7-a88a-cb979853b81b/conversions/5a67563e-58c8-4da2-b706-671980320ab6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34c12d3c-47f6-49b7-a88a-cb979853b81b/conversions/5a67563e-58c8-4da2-b706-671980320ab6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34c12d3c-47f6-49b7-a88a-cb979853b81b/conversions/5a67563e-58c8-4da2-b706-671980320ab6-xl-___webp_1920.webp 1920w